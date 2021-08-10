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«الصحة» تستقبل 525 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة (بث مباشر)

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«الصحة» تستقبل 525 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة (بث مباشر) «الصحة» تستقبل 525 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة (بث مباشر)

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بثا مباشرا لاستقبال 525 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت اليوم الثلاثاء، الوزير المفوض بالسفارة الرومانية بالقاهرة «قسطنطين روبرت روزلسكيو»، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين ورومانيا في مواجهة جائحة وتوفير اللقاحات، وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة.

المصرى اليوم

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