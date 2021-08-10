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1 سبتمبر الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني.. إجراءات عقابية تنتظر المخالفين

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1 سبتمبر الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني.. إجراءات عقابية تنتظر المخالفين 1 سبتمبر الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني.. إجراءات عقابية تنتظر المخالفين

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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني مطلع سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن الملصق الإلكتروني مشروع قومي للدولة حتى تدير منظومة المرور بطريقة حضارية إلكترونية.

وتابع قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه بداية من هذا التاريخ سيتم اتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية ضد من لم يركب الملصق.

ولفت إلى أن الملصق الإلكتروني يساعد في عودة المركبة أو السيارة المسروقة، إلى جانب توصيف الكثافات المرورية لوضع الحلول العلمية اللازمة لها.

وأوضح أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين تتمثل في سحب رخصة القيادة، سحب رخصة السير، تحرير مخالفة، والغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، حسبما نص عليه مجلس النواب.

المصرى اليوم

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