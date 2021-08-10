البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا يعتبر وقوع كابل في أيدي «طالبان» أمرا محتما

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر وقوع العاصمة الأفغانية في أيدي حركة «طالبان» أمرا محتما، ويدعو الجيش الحكومي إلى رد هجمات المسلحين بالاعتماد على دعم واشنطن.

وخلال موجز صحفي يومي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الثلاثاء: «الرئيس لا يزال يعتقد أن استيلاء طالبان على كابل أو البلاد بأسرها ليس أمرا محتما، وأنه في المرحلة الراهنة يتوجب عليهم (القوات الحكومية) إظهار إرادتهم السياسية للتصدي».

وأشارت بساكي إلى أن الإدارة الأمريكية لا يجوز أن تشعر «بخيبة الأمل بشأن العمليات القتالية التي يخوضها الجيش الأفغاني».

وتابعت: «برأينا وبرأي الرئيس، يجب أن يستفيدوا من التدريبات والمساعدات والإعداد الأمني التي تم تقديمها لهم».