أخبار عاجلة

«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور) -
طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد -
«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج -
المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية -
العلماء يحددون جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا الشائعة -
طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة -
المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI» -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ 94 موظفًا بجامعة سوهاج -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا يعتبر وقوع كابل في أيدي «طالبان» أمرا محتما

Print
البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا يعتبر وقوع كابل في أيدي «طالبان» أمرا محتما البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا يعتبر وقوع كابل في أيدي «طالبان» أمرا محتما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر وقوع العاصمة الأفغانية في أيدي حركة «طالبان» أمرا محتما، ويدعو الجيش الحكومي إلى رد هجمات المسلحين بالاعتماد على دعم واشنطن.

وخلال موجز صحفي يومي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الثلاثاء: «الرئيس لا يزال يعتقد أن استيلاء طالبان على كابل أو البلاد بأسرها ليس أمرا محتما، وأنه في المرحلة الراهنة يتوجب عليهم (القوات الحكومية) إظهار إرادتهم السياسية للتصدي».

وأشارت بساكي إلى أن الإدارة الأمريكية لا يجوز أن تشعر «بخيبة الأمل بشأن العمليات القتالية التي يخوضها الجيش الأفغاني».

وتابعت: «برأينا وبرأي الرئيس، يجب أن يستفيدوا من التدريبات والمساعدات والإعداد الأمني التي تم تقديمها لهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية

المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية