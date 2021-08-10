البيت الأبيض: القوات الأفغانية لديها التدريب الكافي لمحاربة طالبان

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قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن لدى قوات الدفاع الأفغانية المعدات والتدريب اللازمين لمحاربة حركة "طالبان".

وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، عن عودة حركة "طالبان" للظهور وسط انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قالت بساكي: " وجهة نظرنا هي أن قوات دفاع الأمنية الأفغانية لديها المعدات والأعداد والتدريب اللازمة للدفاع عن نفسها".

ويأتي تصريح بساكي بعد أن قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن مقاتلي طالبان أصبحوا يسيطرون الآن على 65 بالمئة من البلاد إثر سلسلة من المكاسب مع انسحاب القوات الأجنبية.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث الرئيس جو بايدن إلى أفغانستان سيلتقي مع القيادة السياسية لطالبان هذا الأسبوع لحثهم على "وقف هجومهم العسكري والتفاوض على تسوية سياسية".