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"عقالا" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم نجران

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ناقش الاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة في المدارس العالمية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران ‫فهد بن صالح عقالا، اليوم، ‏إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام ١٤٤٣هـ، عبر نظام "نور"، علماً أن فترة الاعتراض على نتيجة الحركة سوف تكون متاحة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام "نور" حتى تاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ.

من جهة أخرى ‏ترأس "عقالا" اجتماع لجنة تطبيق الخطة الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة في المدارس العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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