استقال بعد اتهامه بالتحرش.. من هو حاكم نيويورك أندرو كومو ؟

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أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية اتهامه «بالتحرش جنسيا» بـ11 امرأة.

ونفى كومو (63 عامًا) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه اتقرير لمكتب النائب العام في نيويورك، الأسبوع الماضي، وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مسائلته في وقائع التحرش «غير عادلة» و«لا تستند إلى أي أدلة» بل «لها دوافع سياسية».وأكد كومو أنه قرر التنحي عن منصبه كونه «لا يرغب في أن يكون غير متعاون بأي شكل من الأشكال. لكن من هو حاكم نيويورك المنثير للجدل؟

أندرو كومو، سياسي أمريكي ومؤلف ومحامي، وعضو بالحزب الديموقراطي، بدأ مسيرته السياسية في فترة مبكرة قبل أن يتمم عامه الـ25. شغل كومو منصب الحاكم السادس والخمسين لولاية نيويورك منذ مايزيد عن 10 أعوام، إذ تولى منصبه في 1 يناير2011، قبل أن يتنحي عن منصبه اليوم بعد 3 فترات متتالية في المنصب ذاته.

ولد أندرو كومو، في السادس من ديسمبر 1957، لأسرة مرموقة في مقاطعة «كوينز» بمدينة نيويورك.وتخرج من كلية القانون بجامعة «يونيون» في نيويورك، ليبدأ بعد ذلك حياته المهنية كمدير لحملة لأبيه، السياسي البارز في الحزب الديموقراطي.

عمل كومو مساعدًا للمحامي العام في مدينة نيويورك قبل أن يؤسس عمله القانوني الخاص، ثم أسس منظمة «هيلب يو إس أيه» لإسكان الفقراء، وفي أعقاب ذلك عين رئيسا للجنة المشردين في مدينة نيويورك، وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 1990 إلى 1993.

وفي سن الـ36 عام تولى كومو منصبًا مرموقًا بالحكومة الأمريكية؛ إذ انضم إلى إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون، في عام 1993 كمساعد لوزير التخطيط والتنمية المجتمعية في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة.

شغل كومو منصب الوزير الحادي عشر، لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة منذ عام 1997 وحتى عام 2001

حكم أندرو كومو ولاية نيويورك لثلاث ولايات متتالية؛ في عهد بوش الأبن، وتحديدًا في عام 2006، انتخب كومو لمنصب نائب عام ولاية نيويورك، ثم أعلن في مايو 2010 أنه سيترشح لمنصب الحاكم في انتخابات 2010، وفاز بها بنسبة 63٪ من إجمالي أصوات الناخبي بالولاية، في عهد أوباما.

أدى تولى كومو لمنصبه كحاكم لولاية نيويورك، في عهد الرئيس باراك أوباما إلى إبقاءه في المنصب ذاته لثلاث فترات متتالية؛ فأثناء ولايته الأولى، أقرت نيويورك تشريعات كانت بمثابة محاذير في العهود البائدة؛ إذ أقرت زواج المثليين ومراقبة امتلاك الأسلحة، وهو ما دفع نحو انتخابه لولاية ثانية في عام 2014 بنسبة 54٪ من الأصوات، ثم لولاية ثالثة عام 2018 بنسبة 59% من الأصوات.

هذا وأدى اتهام أندرو كومو بالتحرش الجدل في الأوساط الأامريكية؛ بعدما وجد تحقيق أجرته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتا جيمس، الأسبوع الماضي أن كومو «يواجه اتهامات بالتحرش جنسيا بالعديد من النساء» وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين الولاية. وعقب إصدار تقرير قضائي يفيد باتهامه بالتحرش بـ11 إمرأة، دعا الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كومو إلى الاستقالة العاجلة.

من جانبه نفى كومو مرارًا اتهامات بالتحرش، لكنه قال في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن استقالته، إنه يعتذر للنساء اللواتي قال إنه «أساء إليهن».