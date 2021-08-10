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البنك المركزي اليمني في عدن يوقف نشاط خمس شركات أخرى للصرافة

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البنك المركزي اليمني في عدن يوقف نشاط خمس شركات أخرى للصرافة البنك المركزي اليمني في عدن يوقف نشاط خمس شركات أخرى للصرافة

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قال البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الثلاثاء إنه أوقف نشاط عدد آخر من شركات الصرافة لعدم إلتزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

وكان البنك المركزي قد أوقف يوم الأحد أنشطة ثماني شركات للصرافة قائلا إنها "تورطت في عمليات مصرفية مشبوهة ومضاربات في العملة المحلية."

وجرى تداول العملة اليمنية مساء اليوم عند حوالي 1030 ريالا للدولار للشراء و1055 ريالا للبيع في السوق السوداء بمدينة عدن في جنوب البلاد، مقارنة مع 1050 ريالا للشراء و1055 ريالا للبيع يوم السبت الماضي عندما سجلت العملة المحلية أسوأ انهيار في قيمتها منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.

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