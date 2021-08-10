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محافظ بورسعيد يعلن تخفيض مبلغ تقنين القواعد العامة للإسكان مع إمكانية التقسيط (تفاصيل)

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محافظ بورسعيد يعلن تخفيض مبلغ تقنين القواعد العامة للإسكان مع إمكانية التقسيط (تفاصيل) محافظ بورسعيد يعلن تخفيض مبلغ تقنين القواعد العامة للإسكان مع إمكانية التقسيط (تفاصيل)

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أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرارآ بتخفيض مبلغ تقنين الوضع لمن ينطبق عليه الشروط والقواعد العامة للإسكان الخاص بتحديد مقابل التنازل عن ترخيص الوحدات السكنية ليكون ٧ آلاف جنيها للغرفة السكنية الواحدة بدلا من ١٠ آلاف جنيها، وذلك استجابة لطلبات النواب خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد .

وأكد «المحافظ» أننا نهدف في المقام الأول إلى التيسير على المواطن في ضوء الإمكانات المتاحة، لافتآ أن جهود الأجهزة التنفيذية متواصلة لتحقيق أفضل مستوى معيشي للمواطن، وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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