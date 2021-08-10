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وزير الزراعة: مبادرة التحول لنظم الري الحديثة تستهدف تعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه

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وزير الزراعة: مبادرة التحول لنظم الري الحديثة تستهدف تعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه وزير الزراعة: مبادرة التحول لنظم الري الحديثة تستهدف تعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تمكنت من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية، مما ساهم بقدر كبير في رفع متوسط الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه.

وأوضح القصير، في كلمته خلال افتتاح معرض الأهرام الزراعي «أجروتك في نسخته الأولى»، أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة لتشجيع المزارعين والفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة في إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء بالأراضى الجديدة أو القديمة.

وأضاف وزير الزراعة أن الدول أطلقت الأسبوع الماضى مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الإشراف والدعم الفنى من جانب وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3.7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، بالإضافة إلى المشروع القومى لتبطين الترع والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.

وأشار القصير إلى أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومى للصوب الزراعية، الذي استهدف زراعة 100 ألف فدان وفقاً لنظم الزراعة المحميه ،مما ساهم بقدر كبير في سد فجوة الغذاء وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار.

المصرى اليوم

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