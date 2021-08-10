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البيت الأبيض: بايدن لم يتم اطلاعه مسبقا على نية حاكم نيويورك الاستقالة

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البيت الأبيض: بايدن لم يتم اطلاعه مسبقا على نية حاكم نيويورك الاستقالة البيت الأبيض: بايدن لم يتم اطلاعه مسبقا على نية حاكم نيويورك الاستقالة

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتم اطلاعه مسبقا على نية حاكم نيويورك أندرو كومو الاستقالة، بعد تحقيق كشف أن الأخير جنسيا بـ11 امرأة.

وقد أعلن كومو استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

وقال في مؤتمر صحافي، إن تحقيق المساءلة «له دوافع سياسية»، مؤكدا أنه قرر التنحي لأنه «لا يرغب أبدا في أن يكون غير متعاون بأي شكل من الأشكال».

وكان بايدن وزعماء ديمقراطيين دعوا كومو إلى الاستقالة الأسبوع الماضي.

المصرى اليوم

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