أخبار عاجلة

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد -
«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج -
المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية -
العلماء يحددون جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا الشائعة -
طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة -
المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI» -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ 94 موظفًا بجامعة سوهاج -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إثارة و3 ركلات جزاء| غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة

Print
إثارة و3 ركلات جزاء| غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة إثارة و3 ركلات جزاء| غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل غزل المحلة مع ضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات لدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء عدة تقلبات حيث تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 28 من ركلة جزاء سددها اللاعب أحمد الشيخ بنجاح، فيما تعادل أحمد شريف للضيوف عند الدقيقة 42، وتمكن أحمد سعيد محمد من خطف التقدم في الدقيقة 70 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل أشرف محمد السيد في الدقيقة 90 لزعيم الفلاحين من ركلة جزاء ثالثة.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 33 في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية

المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية