إثارة و3 ركلات جزاء| غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل غزل المحلة مع ضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات لدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء عدة تقلبات حيث تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 28 من ركلة جزاء سددها اللاعب أحمد الشيخ بنجاح، فيما تعادل أحمد شريف للضيوف عند الدقيقة 42، وتمكن أحمد سعيد محمد من خطف التقدم في الدقيقة 70 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل أشرف محمد السيد في الدقيقة 90 لزعيم الفلاحين من ركلة جزاء ثالثة.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 33 في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.