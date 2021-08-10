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عصام مرعي : « كان بيرمي الفوطة من بدري في الدوري»

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عصام مرعي : «الزمالك كان بيرمي الفوطة من بدري في الدوري» عصام مرعي : « كان بيرمي الفوطة من بدري في الدوري»

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أكد عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن المنافسة شرسة بين ناديي الأهلي والزمالك على بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هذا الموسم المنافسة شرسة بين ناديي الأهلي والزمالك على بطولة الدوري».

وأضاف: «في السنوات الماضية الزمالك كان (بيرمي الفوطة من بدري في الدوري) ولكن هذا الموسم هناك تركيز كبير من اللاعبين للتتويج ببطولة الدوري».

وتابع :«الجمهور يشعر بأن الزمالك هيقع في أي لحظة، وأن الأهلي هو الذي سيفور ببطولة الدوري، ولكن الزمالك مستمر ويفوز في مبارياته، من أجل حصد لقب المسابقة المحلية».

المصرى اليوم

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