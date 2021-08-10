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أكد عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المنافسة شرسة بين ناديي الأهلي والزمالك على بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هذا الموسم المنافسة شرسة بين ناديي الأهلي والزمالك على بطولة الدوري».

وأضاف: «في السنوات الماضية الزمالك كان (بيرمي الفوطة من بدري في الدوري) ولكن هذا الموسم هناك تركيز كبير من اللاعبين للتتويج ببطولة الدوري».

وتابع :«الجمهور يشعر بأن الزمالك هيقع في أي لحظة، وأن الأهلي هو الذي سيفور ببطولة الدوري، ولكن الزمالك مستمر ويفوز في مبارياته، من أجل حصد لقب المسابقة المحلية».