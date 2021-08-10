ياسمين رحمي: عملي مع كبار النجوم أكسبني الكثير من المهارات التمثيلية

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قالت الفنانة ياسمين رحمي، إن والدتها الفنانة عفاف مصطفى تقوم بالحصول على ملابسها وحقائبها، وكل الأشياء الخاصة بها، معقبة ساخرة: «مش قادرة أقفل باب غرفتي بالمفتاح، أنا اتخرب بيتي، الزملاء في بيت واحد مش حلوة أبدًا».

وتابعت «رحمي»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أنها تعمل على تطوير مهاراتها في التمثيل من خلال الحصول على ورش تمثيل مع مدربين من خارج مصر سواء من إنجلترا أو أمريكا، وتقوم بممارسة الرياضة، وتشاهد الأفلام بشكل مستمر لزيادة الثقل الفني لديها.

ولفتت إلى أن عملها مع النجوم الكبار أكسبها الكثير من المهارات التمثيلية، وهذا الأمر ساعدها كثيرًا على العمل مع أي ممثل، وتجسيد الأدوار على أعلى مستوى ممكن.