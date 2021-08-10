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محافظ كفر الشيخ يتابع الحركه المروريه

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محافظ كفر الشيخ يتابع الحركه المروريه محافظ كفر الشيخ يتابع الحركه المروريه

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الحركة المرورية بوسط مدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، بحضور العميد سامح العزب، مدير ادارة المرور.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تجاوز مع أحد أو تعسف في تطبيق القانون، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في مواجهة جميع مظاهر التعديات العشوائية، كما استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين،مكلفا بالحل العاجل والفورى لها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدٍ لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس، وعدم التعدى على الأرصفة.

المصرى اليوم

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