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لطيفة تنتهي من «الاستاذ» وتستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

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لطيفة تنتهي من «الاستاذ» وتستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام لطيفة تنتهي من «الاستاذ» وتستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

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تطرح النجمة لطيفة أغنيتها الجديدة «الأستاذ» خلال أيام، وانتهت من تسجيل الأغنية وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتنقل أغنية «الاستاذ» لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية :«حبيبي مهنيني مدلعني.. من نظرة عين بيوقعني.. في حنانه تملي مطمعني يا سلام يا سلام، راجل.. لأ سيد الرجاله.. بيغير ومعيشني في حاله.. ولطبعه الحالي انا مياله مفيهاش دي كلام، الاستاذ.. عيونه لذاذ.. في الانجاز.. خد قلبي معاه، مستكفيه.. الاستاذ.. سايبه الحنيه.. الاستاذ.. عن الناس مستغنية.. للاستاذ، حبيبي اما يعدي نوسع له.. والنبي ده انا ما اقدر على زعله، واما اعمل حاجة لازم ارجعله ويقولي تمام».

وقررت النجمة لطيفة طرح الكليب خلال الأيام القادمة خاصة أن كلمات وألحان الأغنية تتناسب مع الصيف، كما تستعد لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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