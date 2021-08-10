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محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الزهور والضواحي

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محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الزهور والضواحي محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الزهور والضواحي

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق أحياء الزهور والضواحي.

وخلال الاجتماع، استعرض الغضبان معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجاري إنشاءها الخدمية والتنموية أو غيرها بالأحياء، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكل المشروعات الجاري العمل بها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد حاليا تنمية غير مسبوقة في عدد من المجالات تنفيذا لخطة التنمية المستدامة التي تحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن وتوفر له كل سبل الراحة، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية وتعاونها لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواعيد المحددة.

المصرى اليوم

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