استمرار غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام المصري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها في التاسعة من مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.