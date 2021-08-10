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استمرار غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام المصري

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استمرار غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام المصري استمرار غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام المصري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها في التاسعة من مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري- إسلام عيسى- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس

ويغيب عن المباراة، عمر جابر وشريف إكرامي بسبب الإيقاف، وعبدالله بكري ومحمود وادي ورمضان صبحي ومحمد فاروق بسبب الإصابة.

المصرى اليوم

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