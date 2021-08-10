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انتهي المخرج والفنان الشاب طه أبو النصر من تصوير فيلمه القصير «الشارع»، وذلك في عده مناطق مختلفه ما بين مصر وإيطاليا، وهو العمل الذي يسعى من خلاله للمشاركه في مهرجان كان السينمائي.

واكد طه في بيان صحفي، إن فيلمه القصير يتناول قصص من الشارع المصري والإيطالي حيث يجمع الكثير من التشابهات المرتبطه بين الشعبيين بطريقه إنسانيه في مواقف معينه، تظهر خلال العمل.

وأشار طه أنه يسعي أن يسوق العمل للعرض في مهرجان كان السينمائي في مسابقه الأفلام القصيرة، حيث سيقوم بإرساله قريبا لإداره المهرجان من أجل الموافقه على مشاركته بشكل رسمي، خاصه وأنه شارك من قبل في عده أعمال أجنبيه شاركت في المهرجان من قبل ونال عليها اشادات عديده.

وصور طه العمل القصير في فترة تجاوزت العام ما بين مصر وإيطاليا، لافتا إلى انه سيقوم بطرح البرومو وصور من العمل في القريب بعدما ينتهي من اعمال مونتاجه.

الجدير ذكره ان مصر قد حصلت على جائزه افضل فيلم قصير في النسخه قبل الماضيه بفيلم «ستاشر» للمخرج سامح علاء، كما شارك العام الماضي في لجنه تحكيم الفيلم القصير من المهرجان.