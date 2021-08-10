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شعبة الأدوية: مخزون بروتوكول علاج كورونا يكفي لمدة سنة

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شعبة الأدوية: مخزون بروتوكول علاج كورونا يكفي لمدة سنة شعبة الأدوية: مخزون بروتوكول علاج كورونا يكفي لمدة سنة

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن المخزون من أدوية بروتوكول كورونا يكفي لمدة سنة، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد نقص في الأسواق من الأصناف الاستراتيجية مثل أدوية الضغط والسكر والقلب.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على صدى البلد، أنه تم سحب دواء خاص برفع كفاءة الكبد متواجد منذ فترة في الأسواق، لتغير الخصائص الطبيعية وعدم مطابقته للمواصفات.

وأوضح أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدى لعدم صلاحية بعض الأصناف ويتم التفتيش بصفة دورية وفي ظل الأجواء الحارة حاليا يجب الاهتمام بالتخزين خاصة أن بعض الادوية تحتاج درجات حرارة معينة.

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