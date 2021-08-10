شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب دواء خاص برفع كفاءة الكبد من الأسواق

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قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم سحب دواء خاص برفع كفاءة الكبد متواجد منذ فترة في الأسواق، مضيفا أن هيئة الدواء تراقب الأسواق وتسحب عينات عشوائية ويتم تحليلها بصفة دورية.

وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على صدى البلد، أن التحليل يتم من كل الجوانب ونسبة المادة الفعالة وعناصر الإنتاج، مضيفا: «على مستوى العالم تتم المراقبة الدورية ويتم استدعاء وسحب تشغيلات معينة»، ولفت إلى أنه تم سحب عقار الكبد من الصيدليات لتغير الخصائص الطبيعية وعدم مطابقته للمواصفات.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدى لعدم صلاحية بعض الأصناف ويتم التفتيش بصفة دورية وفي ظل الأجواء الحارة حاليا يجب الاهتمام بالتخزين، خاصة أن بعض الأدوية تحتاج درجات حرارة معينة.

وأكد عوف أن المخزون من بروتوكول كورونا يكفي لمدة سنة، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد نقص في الأسواق من الأدوية الاستراتيجية مثل أدوية الضغط والسكر والقلب.