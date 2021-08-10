أخبار عاجلة

استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم -
والد طفل ضمور العضلات : "أبنى هيموت لو مخدشى علاج ب 300 الف دولار" -
موقف طريف للفنان محمد صبحي .. حاول العزف على أصعب آلة موسيقية -
بالفيديو.. القصف الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة مجددا -
محافظ المنيا يشهد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع -
القبض على المتهمين بسرقة «مطبعة السيدة زينب» في القاهرة -
مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل ) -
«مياه أسيوط»: توفير لقاح كورونا بالتنسيق مع «الصحة» لتطعيم جميع العاملين بالشركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد عبدالغني: 50% من مشاكل «سرمحة الرجل» ناتجة من المرأة

Print
أحمد عبدالغني: 50% من مشاكل «سرمحة الرجل» ناتجة من المرأة أحمد عبدالغني: 50% من مشاكل «سرمحة الرجل» ناتجة من المرأة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب أحمد عبدالغني، صاحب كتاب «دماغ ستات»، إن الرجل من غير الست لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وكذلك المرأة، معقبًا: «لو حتى السيدة استطاعت إدارة المنزل بدون الرجل، هتيجي فترة وتدور عن الرجل، لأنه هو بمثابة الأمان والحماية».

وتابع «عبدالغني»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن 50% من مشاكل الزواج و«سرمحة» الرجل تكون بسبب إهمال المرأة، وهذا الأمر ثابت بالإحصائيات العلمية والأرقام، مشيرًا إلى أن كتابه «دماغ ستات» يعمل على معالجة المشاكل الموجودة لدى السيدات.

ولفت إلى أن المرأة مزاجية وعاطفية، أما الرجل فالعقل يتحكم فيه بصورة أكثر من المرأة، مشيرًا إلى أنه ضروري أن تُكمل المراة الرجل لكي تسير الأسرة إلى الطريق الصحيح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يشهد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

محافظ المنيا يشهد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

القبض على المتهمين بسرقة «مطبعة السيدة زينب» في القاهرة

القبض على المتهمين بسرقة «مطبعة السيدة زينب» في القاهرة

مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل )

مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل )

«مياه أسيوط»: توفير لقاح كورونا بالتنسيق مع «الصحة» لتطعيم جميع العاملين بالشركة

«مياه أسيوط»: توفير لقاح كورونا بالتنسيق مع «الصحة» لتطعيم جميع العاملين بالشركة