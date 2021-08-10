أحمد عبدالغني: 50% من مشاكل «سرمحة الرجل» ناتجة من المرأة

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قال الكاتب أحمد عبدالغني، صاحب كتاب «دماغ ستات»، إن الرجل من غير الست لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وكذلك المرأة، معقبًا: «لو حتى السيدة استطاعت إدارة المنزل بدون الرجل، هتيجي فترة وتدور عن الرجل، لأنه هو بمثابة الأمان والحماية».

وتابع «عبدالغني»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن 50% من مشاكل الزواج و«سرمحة» الرجل تكون بسبب إهمال المرأة، وهذا الأمر ثابت بالإحصائيات العلمية والأرقام، مشيرًا إلى أن كتابه «دماغ ستات» يعمل على معالجة المشاكل الموجودة لدى السيدات.

ولفت إلى أن المرأة مزاجية وعاطفية، أما الرجل فالعقل يتحكم فيه بصورة أكثر من المرأة، مشيرًا إلى أنه ضروري أن تُكمل المراة الرجل لكي تسير الأسرة إلى الطريق الصحيح.