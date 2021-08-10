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أخصائي أول برامج استراتيجية: أبحث عن حلول مبتكرة لمشاكل الشركات الناشئة

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أخصائي أول برامج استراتيجية: أبحث عن حلول مبتكرة لمشاكل الشركات الناشئة أخصائي أول برامج استراتيجية: أبحث عن حلول مبتكرة لمشاكل الشركات الناشئة

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قالت رؤى أحمد، أخصائي أول برامج استراتيجية، إن البرامج الاستراتيجية تبحث عن المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات مثل نقص الكوادر، أو عدم جاهزية البعض لسوق العمل، ومن ثم العمل على تأهيلهم، من خلال تصميم حلول مبتكرة تساعدهم على الوصول إلى الوظائف.

وتابعت «أحمد»، خلال لقائها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك برامج استراتيجية لدعم السيدات في مجال التوظيف في ، وهذا الأمر حدث لأول مرة في هذا العام 2021.

ولفتت إلى أنها تُركز على مساعدة الشركات الناشئة على النمو، ومن ثم التطوير، من خلال تقديم كورسات وبرامج تدريبية لمساعدة رائدات الأعمال على تطوير أعمالهن خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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