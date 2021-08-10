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محافظ كفر الشيخ يخفض درجات القبول بالثانوي العام

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محافظ كفر الشيخ يخفض درجات القبول بالثانوي العام محافظ كفر الشيخ يخفض درجات القبول بالثانوي العام

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الاأل الثانوي العام، والخدمات، والخاص لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، موضحاً أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام المنتظم ٢٤٦ درجة، والثانوى العام منازل ٢٢٠ درجة، والثانوي العام خدمات ١٨٥ درجة، والثانوى العام خاص ١٥٠ درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية.

كما اعتمد اللواء جمال نور الدين، تنسيق فصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية، ١٧٥ درجة للقبول بمدارس التعليم الصناعى ٣ سنوات، و١٥٠ درجة للقبول بمدارس التعليم الزراعي .

قال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على ان يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة .

المصرى اليوم

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