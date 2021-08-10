وزير الزراعة: التوسع الأفقي أحد محاور تعويض التعديات علي الأراضي

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أهم المحاور الاستراتيجية والمشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائي، هو محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتعويض المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق.

وأضاف، وزير الزراعة، في كلمته خلال افتتاح معرض الأهرام الزراعي "أجروتك في نسخته الأولى"، الثلاثاء، أن أهم مشروعات التوسع الأفقى يتمثل في مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أنه يستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها (القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، محاصيل زيتية)، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي ومحطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها، مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.

وأوضح القصير أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج إلى مبالغ طائله لتوفير المياه من مصادر متعددة، سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية، وهو ما تسعى الدولة الى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الامن الغذائى المستهدف.