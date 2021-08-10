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الجزيري يقود ضد الاتحاد في الدوري المصري

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الجزيري يقود الزمالك ضد الاتحاد في الدوري المصري الجزيري يقود ضد الاتحاد في الدوري المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي.

في خط الوسط: أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وأحمد سيد «زيزو».

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل، حازم إمام، محمود علاء، إسلام جابر، إمام عاشور، يوسف أوباما، أيمن حفني، مروان حمدي وحميد أحداد.

المصرى اليوم

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