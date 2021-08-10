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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول على استدعاء 5 محترفين لصفوف الفراعنة فى معسكر أغسطس الجاري استعدادا لمواجهات تصفيات كأس العالم.
ووقرر البدري استعدعاء كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركي.
ياتى ذلك فى الوقت الذى ، حدد فيه حسام البدري ، يوم 28 أغسطس الجارى موعدا لإنطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون ضمن إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، و من المقرر أن يتجمع لاعبو منتخب مصر المحليين يوم 28 أغسطس قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد الأجندة الدولية.