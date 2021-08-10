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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول على استدعاء 5 محترفين لصفوف الفراعنة فى معسكر أغسطس الجاري استعدادا لمواجهات تصفيات كأس العالم.

ووقرر البدري استعدعاء كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركي.

ياتى ذلك فى الوقت الذى ، حدد فيه حسام البدري ، يوم 28 أغسطس الجارى موعدا لإنطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون ضمن إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، و من المقرر أن يتجمع لاعبو منتخب مصر المحليين يوم 28 أغسطس قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد الأجندة الدولية.