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طاهر محمد طاهر ضمن 21 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

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طاهر محمد طاهر ضمن 21 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي طاهر محمد طاهر ضمن 21 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

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اعلن، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز،

المصرى اليوم

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