بدر بانون يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة بسبب كورونا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
يخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.
وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وسيغيب كذلك عن مباراة الإسماعيلى غداً للسبب ذاته.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون أمس الأول الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.