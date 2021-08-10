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بدر بانون يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة بسبب كورونا

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بدر بانون يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة بسبب كورونا بدر بانون يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة بسبب كورونا

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يخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من ، الذى أصيب به مؤخراً.

وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وسيغيب كذلك عن مباراة الإسماعيلى غداً للسبب ذاته.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون أمس الأول الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

المصرى اليوم

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