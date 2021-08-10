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الرئيس الجزائري يعزي في وفاة 25 عسكريا بسبب الحرائق

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الرئيس الجزائري يعزي في وفاة 25 عسكريا بسبب الحرائق الرئيس الجزائري يعزي في وفاة 25 عسكريا بسبب الحرائق

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أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه إثر وفاة 25 عسكريًا جراء الحرائق المشتعلة بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو.

وكتب تبون في تغريدة: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو».

وأضاف: «أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة. تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن وفاة 18 جنديا جراء الحرائق المنتشرة في مناطق من شمال البلاد.

المصرى اليوم

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