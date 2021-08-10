كيف يمكن كسب المال من مجالات مختلفة في العمل على الإنترنت؟

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كيف يمكن كسب المال من مجالات مختلفة في العمل على الإنترنت؟

لقد أصبح العمل اونلاين وكسب المال أمر ممكنا للغاية، بل إن الكثيرون يتوجهون إلى ذبك للحصول على مصدر دخل بشكل كامل. وهذا من ضمن كون الأنترنت أصبحت جزء مهما في مختلف مجالات الحياة وتستعملها مختلف فئات المجتمع.

فمثلما تعتمد الشركات والمؤسسات على الأنترنت في التسويق والتأثير على المستهلك والزبون، فأي شخص يمكن له ان يجد فرص يكسب من خلالها المال. توجد الكثير من المجالات المختلفة التي أصبح الناس يكسبون عبرها المال من الانترنت وهو ما قد يشوش الشخص المبتدئ.

فقد يحاول الشخص جمع أكبر قدر من المال من البداية وذلك بالدخول في العديد من المجالات والقيام بالكثير في آن واحد. وهذا غالبا ما ينعكس عليه سلبا وخاصة إذا لم يكن اكتسب الخبرة اللازمة ونعلم ما يجب تعلمه. فالتركيز والتخصص مهم من اجل النجاح.

هل الذي يعمل على الأنترنت يجب ان يكون محترف في كل ما يقوم به؟

على من يريد العمل على النت معرفة ان الأمر لا يختلف كثيرا عن الواقع. فالعمل يتطلب الاجتهاد وتكريس الوقت كذلك ويجب تقديم ما فيه قيمة للغير. العمل على الأنترنت أنه وفي أغلب الأحيان لا يحتاج إلى شهادات او إلى التميز في الدراسة وما إلى ذلك وإنما لمهارات يستغلها صاحبه لكسب المال.

هذه المهارات قد يكون الشخص اكتسبها من خلال ما يقوم به في حياته اليومية أو حتى في وظيفته التي يعمل فيها. كما انه قد يتعلمها بهدف استعمالها لكسب المال من الأنترنت وحتى في الواقع إذا كان الامر ممكنا. هذه المهارات تختلف بحسب المجال الذي يهتم به الشخص.

تعلم واكتساب المهارة:

تعلم مهارة جديدة يبدأ بتحديد غاية من تعلمها ومن ثم كيفية تعلمها. فهناك الكثير من المهارات وليس من الممكن ان يتقنها شخص واحد جميعا. لذلك على الشخص ان يعرف المهارة التي يحتاجها لما يريد الوصول له. ومن ثم يجد سبل للتعلم.

كمثال من يريد تعلم تصميم الشعارات أو من يريد تعلم المونتاج فيديو يحتاج لمعرفة لماذا يريد تعلم ذلك. فقد تكون شغفه ويستمتع بالقيام نم بذلك وقد يفعله لمجرد انه يمكنه تحقيق المال من خلاله. مصادر التعلم على الأنترنت كثيرة في مختلف المجالات.

يمكن للشخص بعد الاستفادة من المصادر المجانية في التعلم اللجوء إلى مصادر مدفوعة من أجل تعلم أمور أكثر دقة فيما يقوم به.

الاحتراف والاتقان:

يبحث الشخص عن احتراف واتقان ما يقوم به للتغلب على المنافسة في مجاله كما أنه يبحث عن تقديم ما يميزه. الاحتراف والاتقان يأتي بالممارسة ومع مرور الوقت ولا ينبغي أن يكون ذلك هدف يريد تحقيقه قبل البداية في العمل.

إن كون الشخص محترف يعطي له مصداقية أكثر لدى الزبائن والعملاء وحتى في الموقع والمنصات التي يعمل عليها. لهذا يسعى الجميع للحفاظ على التقييم الجيد كما في مواقع الكازينو التي تقدم لعبة روليت وألعاب أخرى.

متى يكون اللجوء إلى التنويع في مجالات العمل اونلاين؟

الكثير من الناجحين في كسب المال على الأنترنت قاموا يتنوع مصادر دخلهما والمجالات التي يعملون فيها. وهذه الخطوة يقومون بها بعد اكتسابهم للخبرة وتعرفهم على مجالات مختلفة. كما انه في الغالب يكونون قد نجحوا وتفوقوا في مجال معين.

اللجوء للتنوع يكون بغية الوصول إلى تحقيق مصدر أو مصادر للدخل السلبي. فذلك يعني أن حصول الشخص على المال ليس مرتبط مباشرة بمقايضته لوقته في تقديم خدمة او منتج. فذلك يعني انه يمكنه التوقف عن العمل لكن يبقى يحصل على المال.

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