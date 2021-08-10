ضبط 20 ألف قرص مخدر بـ1.6 مليون جنيه في القليوبية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القليوبية، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أسفل مسكنه، وعُثر بحوزته على 20 ألف قرص مخدر و30 طلقة خرطوش وعيار 12 مم ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.6 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.