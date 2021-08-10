الدبيبة: لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته بل للليبيين جميعا

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنه «لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته فالجيوش وجدت لحماية العواصم لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها».

وفي كلمة متلفزة له بذكرى تأسيس الجيش الليبي، قال الدببية: «الجيش ولد ليحمي السلام وقوته يجب أن تكون معول بناء وليس معول هدم وقتال»، مؤكدا أن «جيشنا لن يهدد بلادنا ولا يمكن له أن يوجه بنادقه نحو صدور أبناء الوطن».

وأضاف: «لا يمكن لمؤسسة الجيش أن تنتسب لأي شخص مهما كانت صفته ولا يمكن أن تطلق صفة الوطنية على جيش دمر العاصمة وشرد سكانها، كما لا يمكن لأي جيش وطني أن يرهب وطنه ومدنه تحت أي سبب كان»، مشيرا إلى أن «من يتخذ من الحرب وسيلة لا يملك بعد نظر، وهو يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن».