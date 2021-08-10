وزير الزراعة يحذر من مخاطر تفتت الحيازة الزراعية على كفاءة استغلال الأراضي

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حذر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خطورة ظاهرة تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذ يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3،4 مليون حائز، بما يعادل نحو 70% من إجمالى عدد الحائزين، موضحا أن ذلك يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف القصير، في كلمته خلال افتتاح معرض الأهرام الزراعي «أجروتك في نسخته الأولى»، الثلاثاء، أن الزيادة السكانية لا تتفق مع معدلات الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية، حيث انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية إلى أقل من 2 قيراط بعد ان كان في بعض الفترات الماضية أكثر من فدان، وهو ما يستوجب البحث في آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.

وفيما يتعلق بظاهرة التغيرات المناخية التي أثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة، أكد الوزير أن القطاع الزراعي يعد من أكبر القطاعات التي تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصله بوضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات.