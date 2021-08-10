أخبار عاجلة

بعد الإعلان رسميًا عن وصوله مصر.. ماذا تعرف عن متحور «دلتا بلس» وخطورته ؟ -
«شرطة المرور»: ضبط 3772 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة -
«الأقصر» تعلن عن مزايدة محلية لتأجير أماكن متنوعة بالمدينة (تفاصيل) -
إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل) -
مبادرة لتوعية طالبات جامعة المنيا بأضرار الزيادة السكانية -
استقرار حركة السير بهذه الطرق -
رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوب الأقصر -
خالفوا الاجراءات الاحترازية لكورونا ..«الداخلية» تضبط 9693 مواطن لعدم ارتداء كمامة -
أنباء سعيدة داخل غرفة ملابس برشلونة.. عودة القوة الضاربة -
تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الزراعة يحذر من مخاطر تفتت الحيازة الزراعية على كفاءة استغلال الأراضي

Print
وزير الزراعة يحذر من مخاطر تفتت الحيازة الزراعية على كفاءة استغلال الأراضي وزير الزراعة يحذر من مخاطر تفتت الحيازة الزراعية على كفاءة استغلال الأراضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خطورة ظاهرة تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذ يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3،4 مليون حائز، بما يعادل نحو 70% من إجمالى عدد الحائزين، موضحا أن ذلك يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف القصير، في كلمته خلال افتتاح معرض الأهرام الزراعي «أجروتك في نسخته الأولى»، الثلاثاء، أن الزيادة السكانية لا تتفق مع معدلات الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية، حيث انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية إلى أقل من 2 قيراط بعد ان كان في بعض الفترات الماضية أكثر من فدان، وهو ما يستوجب البحث في آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.

وفيما يتعلق بظاهرة التغيرات المناخية التي أثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة، أكد الوزير أن القطاع الزراعي يعد من أكبر القطاعات التي تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصله بوضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يشهد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

محافظ المنيا يشهد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

القبض على المتهمين بسرقة «مطبعة السيدة زينب» في القاهرة

القبض على المتهمين بسرقة «مطبعة السيدة زينب» في القاهرة

مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل )

مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل )

«مياه أسيوط»: توفير لقاح كورونا بالتنسيق مع «الصحة» لتطعيم جميع العاملين بالشركة

«مياه أسيوط»: توفير لقاح كورونا بالتنسيق مع «الصحة» لتطعيم جميع العاملين بالشركة