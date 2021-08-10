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دقلو: الانتقالية السودانية حققت إنجازات ولن نسمح بحدوث انقلاب عسكري

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دقلو: الحكومة الانتقالية السودانية حققت إنجازات ولن نسمح بحدوث انقلاب عسكري دقلو: الانتقالية السودانية حققت إنجازات ولن نسمح بحدوث انقلاب عسكري

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الانتقالية حققت إنجازات عديدة بالنظر إلى حصار دام 30 عاماً على البلاد.

وقال النائب الأول إن الدولة برغم الهفوات تمضي الدولة بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأضاف أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، وأضاف «نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود».

وأفاد دقلو أن بعض الاخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فقدي الوطنية، مشيراً إلى ان هولاء لو تحلو بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الان، وأضاف السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد وتابع بالقول (مشكلة بلدنا ليست في انعدام الموارد)، مشيراً إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية لافتاً إلى أن السياسيون هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة واهمال التنمية، وقال: «نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب.. نريد تحول ديمقراطي حقيقي عبر انتخابات حرة ونزيه ليس مثلما كان يحدث في السابق من غش من خلال تبديل صندوق بصندوق»، وأضاف «الصناديق البملوها من برة ويجوا يفرغوها ديك تاني ما في».

وأشاد النائب الأول بجهود القوات النظامية كافة في حراسة البلاد والثغور، وقال إن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات هم أوتاد البلاد مرابطين في الثغور لحمايتها.

المصرى اليوم

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