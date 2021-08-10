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كشف الفنان صلاح عبدالله، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن صحته تتحسن، وأنه بدأ يعود لطبيعته.

وقال عبدالله، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «CBC»، الاثنين، إنه كان يتعرض لنغزات في الصدر بشكل متكرر، لكنه كان يتعامل معها بتناول المسكنات والأدوية الموسعة للشرايين، وأحيانًا يتعامل معها على أنها ارتجاع في المريء، حتى ساءت حالته الصحية، موضحًا أن حالته كانت صعبة، مضيفًا: «ربنا منحني فرصة أكفر عن بعض ذنوبي».

ووجه عبدالله نصيحة لمن يمر بحالة صحية مشابهة بعدم اللجوء للحلول المؤقتة مثل المسكنات وأي أدوية تسبب توسيع الشرايين، واللجوء فقط للطب والعلم لتشخيص الحالة، لافتًا إلى أن الأطباء اكتشفوا إصابته بذبحة، وأن لديه 3 شرايين في حاجة إلى تركيب دعامات.

وأشار إلى ضرورة التوقف عن التدخين قائلًا: «الأخطر من الأكل هو السجائر، شريف عرفة وهو بيهنيني إني خرجت بالسلامة قالي أنت مدمن أنت لازم تقاوم الإدمان»، موضحًا أنه اتخذ قرار بعدم التدخين بعد تعرضه لهذه المحنة.