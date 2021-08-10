الفنانة ياسمين رحمي تعلن عن مفاجأة لجمهورها

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لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة ياسمين رحمي، إن هناك مشروع زواج، ولكن حتى الآن غير رسمي، معقبة: «لما يكون رسمي هعلن هذا الأمر للجمهور على الفور، والشخص الذي أحبه من خارج الوسط الفني، وهذا الشخص يحب عملي جدًا».

وتابعت «رحمي»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أنها تسعى للمشاركة في المهرجانات العالمية من خلال أفلام مصرية، وفي إطار هذا الأمر تعمل على توطيد علاقاتها بمن يقدم هذا النوع من الأفلام، معقبة: «أسعى للوصول إلى العالمية من خلال المحلية».

وأضافت: «كنت في الأول بروح الاستوديو ومنبهرة بالإضاءة، وحبيت حكاية التمثيل، وحضرت طبخ المسلسل والفيلم، ولقيت طبخ المسلسل أجمل من مشاهدته».