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ألمانيا توقف اختبارات كورونا المجانية في أكتوبر.. تعرف على السبب

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ألمانيا توقف اختبارات كورونا المجانية في أكتوبر.. تعرف على السبب ألمانيا توقف اختبارات كورونا المجانية في أكتوبر.. تعرف على السبب

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قررت الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن توقف اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل إجراء فحوص "كوفيد-1٩" السريعة بالمجان للسكان.

يأتي ذلك بهدف إعادة إطلاق حملة التلقيح التي تشهد تباطؤا.


واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، الثلاثاء، على وقف توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بالمجان لكل المواطنين اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

وبموجب القرار، فإن على الشخص الذي يرفض أخذ التطعيم ويرغب في الذهاب إلى مطعم على سبيل المثال أن يتحمل تكلفة إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

ويستثني القرار الأشخاص الذين لا يمكنهم أخذ التطعيم أو لا توجد توصية عامة من قبل اللجنة الدائمة للتطعيم لهم بأخذ اللقاحات المضادة لكورونا

المصرى اليوم

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