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خدَّرها ولمس أجزاء حساسة بجسدها.. السجن 7 سنوات لطبيب بمُدرسة في قليوب

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خدَّرها ولمس أجزاء حساسة بجسدها.. السجن 7 سنوات لطبيب تحرش بمُدرسة في قليوب خدَّرها ولمس أجزاء حساسة بجسدها.. السجن 7 سنوات لطبيب بمُدرسة في قليوب

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات على طبيب بتهمة التحرش بمُدرسة خلال تلقيها العلاج في عيادته.

ترجع أوراق القضية إلى 8 شهور ماضية، حيث اتهمت مُعلمة الطبيب «م م أ»، استشاري جهاز هضمي بقليوب، بالتحرش بها داخل عيادته بقليوب وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بعد بتخديرها.

وبالفحص، تبين أن الطبيب المشكو في حقة خدَّر المجنى عليها برش مادة مخدرة أفقدتها الوعي والإحساس، وقام بملامسة جسدها والمناطق الحساسة به والتحرش بها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2512 إداري قسم قليوب، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بإحالة الواقعة للمحكمة فقضت بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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