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هاني الناظر يحذر من الاستحمام بالمياه الدافئة: يؤدي إلى الإصابة بحمو النيل ()

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هاني الناظر يحذر من الاستحمام بالمياه الدافئة: يؤدي إلى الإصابة بحمو النيل (فيديو) هاني الناظر يحذر من الاستحمام بالمياه الدافئة: يؤدي إلى الإصابة بحمو النيل ()

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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والصدفية، إن مرض الهربس الذي ينتشر بين الأطفال، هو فيروس يصيب الفم والأنف وجنب العين، وأحيانًا الأعضاء التناسلية، موضحًا أنه ينتقل بالعدوى.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على صدى البلد، أن تقبيل الأطفال من فمهم يساعد على انتقال الهربس بشكل واسع، موضحا أنه يظهر على المريض في وقت ضعف المناعة، كما أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس المباشرة قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض.

وتابع: «الاستحمام بالمياه الدافئة في هذه الأوقات يؤدي إلى الإصابة بحمو النيل»، ناصحًا بضورة استخدام المياه الباردة في الاستحمام أو غسيل الوجه.

وأردف الناظر بأن فيروس الهربس يظهر على هيئة فقاقيع صغيرة حمراء على الجلد، وتحدث حساسية في المنطقة المصابة، مضيفًا أن تقوية المناعة وتناول معلقة عسل نحل في الصباح يقى من الإصابة بفيروس الهربس.

المصرى اليوم

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