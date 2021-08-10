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محافظ النماص يرعى حفل تكريم 148 فائزاً وفائزة في جائزة "وقفة إجلال 2"

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شملت فئات المدرسة المتميزة والطالب والمعلم والإداري والمشرف المتميز

محافظ النماص يرعى حفل تكريم 148 فائزاً وفائزة في جائزة

رعى محافظ النماص "سعد بن هياف القرقاح"، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الثانية والبالغ عددهم 148 فائزاً وفائزة بمسرح إدارة تعليم النماص (بنين وبنات).

حضر الحفل الداعمون للجائزة، رجلا الأعمال علي بن سليمان الشهري وناب عنه المهندس عامر بن سليمان الشهري، وعبدالله بن محمد البكري، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات، ومنسوبو ومنسوبات تعليم النماص؛ وشملت الجائزة جميع فئاتها "الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة والمنجز النوعي المتميز والذي أضيف هذا العام لفئات الجائزة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض شملت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ، وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف والذي حرص مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم.

كما اشتمل الحفل على رسالة وفاء لرموز العطاء وكذلك تكريم الرعاة ومحافظ النماص، بدوره قدم "الغامدي" شكره وامتنانه للداعمين وما لهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وبخاصة محافظتا تنومة والنماص والمجتمع.

يشار إلى أن جائزة وقفة إجلال رصدت جوائزها بقيمة مليون ريال على مدى خمس سنوات بدأت من العام الماضي.

محافظ النماص يرعى حفل تكريم 148 فائزاً وفائزة في جائزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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