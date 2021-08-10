«الأرصاد» تحذر المواطنين من ارتفاع الموج في الإسكندرية والعلمين ومطروح غدا

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حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع الموج غدًا في الإسكندرية والعلمين ومطروح.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن ارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر على الشاطئ، ما يدفع بغلق بعض الشواطئ، مطالبا المصيفين بالالتزام لتعليمات أمن الشواطئ.

ولفت إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة مستمرة في الأجواء والمعدلات الحالية، ودرجات الحرارة لن ترتفع عما عليه الآن.

وتابع: درجة الحرارة الأسبوع الحالي من 36 إلى 37 درجة، بينما كانت الأسبوع الماضي 43 درجة.

وأردف شاهين بأن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر طوال الأسبوع الحالي، موضحًا أن الطقس سيكون لطيفًا ليلًا.

ولفت إلى أن أفضل الأماكن للمصيف خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي «الخميس، الجمعة والسبت»، هي الشواطئ المطلة على البحر المتوسط .