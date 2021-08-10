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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مصر بها 62 ألف شيخ، مؤكداً أن منهم 5 مشايخ فقط مصلحون، ويتعرضون للسباب والشتائم.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن ذلك لا يعني أن هذه الفئة البسيطة تقول شيئا خاطئا وإلا حاسبهم الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء، بجانب الهجوم الشديد من الهيئات الإعلامية بالدولة.

وأكد الجندي أنه خالف الجميع واتفق مع الشيخ محمد حسان رغم هجوم الكثير عليه، لأنه يرى فيه شيئا مختلفا، وأن هذه وجهة نظره، مشيراً إلى أنه لا يتقيد برأي غيره، ولفت إلى أن هناك فارق بين أن تكون صالحا ومصلحا، فالأول لن تتهمك الناس في علمك وعقلك وذمتك المالية وأخلاقك، وإنما أن تكون مصلحا ستتهمك الناس في علمك وأخلاقك وسلوكك ومبادئك وذمتك المالية.