«مياه سوهاج» تنظم رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه

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قال اللواء مهندس حسن محمود عبدالغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة نظمت رحلة تعريفية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة سوهاج لزيارة محطة مياه شرب سوهاج غرب السطحية المرشحة، وذلك للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب، والدور الذي تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، وكيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وأوضح عبدالغني- في تصريح الثلاثاء- أنه جرى تعريف الطلاب خلال الرحلة بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات، لافتا إلى أنه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما على الصحة العامة، وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، بالإضافة إلى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة، ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.