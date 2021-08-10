غرق شابين بشاطئي قريتين بالساحل الشمالي

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لقي شابان مصرعهما غرقًا اثناء نزولهما للسباحة بشاطئىن مختلفين لقريتين سياحيتين بالساحل الشمالي.

وكانت قد دخلت مستشفي الحمام المركزي جثه هامدة بإسم مدحت محمود يوسف مرعي «37 سنة» من مركز أبوحمص محافظة البحيرة نتيجة غرق بشاطئ سيدى كرير بالساحل الشمالي والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

بينما وصلت إلى قسم الطواريء بمستشفي الحمام المركزي جثة هامدة لشاب تبين أنه غرق اثناء قيامه بالسياحه على الشاطئ الخاص بقرية بانورما الكيلو 77 بالساحل الشمالي، وتبين أنه نزل إلى الشاطئ للسياحة فجرًا ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

واسم الغريق محمود محمد مصطفي علي "31 سنة - القاهرة"، والجثة تحت تصرف النيابة العامة.