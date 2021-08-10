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الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أفشة وشريف

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الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أفشة وشريف الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أفشة وشريف

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‎اتخذ مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا نهائيًا صانع الألعاب محمد مجدي أفشة والمهاجم محمد شريف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي النادي الأهلي، رفضوا مناقشة أية عروض تخص أيا من أفشة ومحمد شريف، مهما كانت حجم المغريات المالية المعروضة للظفر بخدمات الثنائي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف الفريقولعدم وجود نية في إطلاق سراح أحدهما في الميركاتو الصيفي، بناءا على رغبة الجهاز الفني.

‎وأخطر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إدارة النادي بعدم التفريط في الثنائي أفشة وشريف، لاسيما بعد اهتمام أندية خارجية بالتعاقد معهما في الصيف المقبل، سواء من اسكتلندا وتركيا بالنسبة لأفشة أو أندية تركية وأخرى فرنسية بالنسبة لمحمد شريف، وهو ما رحبت به إدارة الأهلي وقررت عدم بيع الثنائي.

المصرى اليوم

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