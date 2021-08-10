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محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي و الاسماعيلي

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محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي و الاسماعيلي محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي و الاسماعيلي

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أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي و الإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمد الحنفي يعاونه سامي هلهل و محمود عاشور حكم للفيديو في اللقاء المقرر له غدًا بالجولة الـ29 للدوري، ويعاون الحنفي كلاً من سامي هلهل مساعد أول و شريف عبدالله حكم مساعد و هشام الفلال حكم رابع و محمود عاشور حكم و محمود وفا حكم مساعد فيديو.

ويسعي الاهلي لحصد الثلاث نقاط لمواصلة اعتلاء الصدارة بعد منافسه شرسة من المتساوي معه فى نفس عدد النقاط ، قبل مواجهته الصعبة امام الاتحاد السكندري الليله على الاسكندرية

المصرى اليوم

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