محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي و الاسماعيلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي و الإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمد الحنفي يعاونه سامي هلهل و محمود عاشور حكم للفيديو في اللقاء المقرر له غدًا بالجولة الـ29 للدوري، ويعاون الحنفي كلاً من سامي هلهل مساعد أول و شريف عبدالله حكم مساعد و هشام الفلال حكم رابع و محمود عاشور حكم فيديو و محمود وفا حكم مساعد فيديو.

ويسعي الاهلي لحصد الثلاث نقاط لمواصلة اعتلاء الصدارة بعد منافسه شرسة من الزمالك المتساوي معه فى نفس عدد النقاط ، قبل مواجهته الصعبة امام الاتحاد السكندري الليله على ستاد الاسكندرية