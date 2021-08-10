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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري في الجولة رقم 29 لمسابقة الدوري والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية .
ويرصد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في السطور التالية قائمة الهدافين في كل فريق ببطولة الدوري حتى الآن..
يتصدر قائمة هدافي الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي برصيد 13 هدفا ويليه يوسف أوباما بـ 9 أهداف ثم أحمد سيد زيزو بـ 7 أهداف ثم إمام عاشور بـ 4 أهداف ثم حميد أحداد بـ 3 أهداف .
ويتصدر قائمة هدافي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري كل من رزاق سيسيه برصيد ٧ اهداف ويليه الجامايكي رومايو برصيد ٥ اهداف ويتساوى في المركز الثالث كل من خالد قمر و ايمانويل أكوي برصيد ٣ أهداف لكل منهما.