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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري في الجولة رقم 29 لمسابقة الدوري والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية .

ويرصد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في السطور التالية قائمة الهدافين في كل فريق ببطولة الدوري حتى الآن..



يتصدر قائمة هدافي الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي برصيد 13 هدفا ويليه يوسف أوباما بـ 9 أهداف ثم أحمد سيد زيزو بـ 7 أهداف ثم إمام عاشور بـ 4 أهداف ثم حميد أحداد بـ 3 أهداف .

ويتصدر قائمة هدافي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري كل من رزاق سيسيه برصيد ٧ اهداف ويليه الجامايكي رومايو برصيد ٥ اهداف ويتساوى في المركز الثالث كل من خالد قمر و ايمانويل أكوي برصيد ٣ أهداف لكل منهما.