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البيت الأبيض: لم نُخطر بشأن الإعلان عن استقالة حاكم نيويورك

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البيت الأبيض: لم نُخطر بشأن الإعلان عن استقالة حاكم نيويورك البيت الأبيض: لم نُخطر بشأن الإعلان عن استقالة حاكم نيويورك

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أعلن حاكم ولاية نيويورك، الديموقراطي أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

وقال كومو في تصريح: "أعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن انسحب"، موضحاً أن "استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوماً".

ونفى كومو (63 عاماً) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه الأسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك، لكنه أكّد أنه يرغب في تقديم "اعتذار عميق جداً" من أي امرأة تعرضت للإهانة بسبب سلوكه.

وأضاف: "كنت على الدوام قريباً جداً من الناس، اعترف بأنني أعانق وأقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالاً، لقد قمت بذلك طوال حياتي".

وتابع: "لم يخطر في بالي أن اتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم أدرك الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به".

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضاً ديموقراطية.

هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس بايدن لم يتحدث إلى كومو منذ أن نشر التحقيق، والبيت الأبيض لم يخطر بشأن الإعلان عن الاستقالة.

المصرى اليوم

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