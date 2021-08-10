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هكذا انتهت طلبية "كلب" من متجر إلكتروني.. و"قانوني" يفنّد شروط التجارة الإلكترونية

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هكذا انتهت طلبية "كلب" من متجر إلكتروني.. و"قانوني" يفنّد شروط التجارة الإلكترونية هكذا انتهت طلبية "كلب" من متجر إلكتروني.. و"قانوني" يفنّد شروط التجارة الإلكترونية

هكذا انتهت طلبية

يغفل الكثير من متسوّقي المتاجر الإلكترونية، عند شراء أي سلعة إلكترونيًّا، عن التأكد من أن المتجر معرّف بمنصة وزارة التجارة "معروف"؛ والتي تعني أن المتجر الإلكتروني موثوق ولا يخالف اللوائح والأنظمة ومرخص له.

ويقول المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل، لـ"سبق"، حول هذا الموضوع: "لزيادة الثقة بالتعاملات في مجال التجارة الإلكترونية بين البائع والمتسوق الإلكتروني، وربط عملية تبادل المنفعة التجارية، يجب أن يكون المتجر تحت مظلة موثوقة ترتبط بشكل مباشر بوزارة التجارة".

وأضاف أنه: "تم إطلاق منصة "معروف" من قِبل وزارة التجارة، وذلك بهدف ربطها بالمتجر الإلكتروني بحيث يكون المتجر مربوطًا بالسجل التجاري الخاص؛ حيث تحظى منصة "معروف" بالمتابعة المستمرة من قِبل وزارة التجارة؛ مما يعزز الثقة لدى المتسوق، وبما يضمن للمتسوق أن المتجر الإلكتروني لا يخالف اللوائح والأنظمة".

وتابع "جمل الليل": "من القضايا الغريبة في ذات الموضوع هو أن فتاة من مكة المكرمة قامت بشراء "كلب" من أحد المتاجر الإلكترونية غير المعرّفة لدى منصة "معروف" لبيع الحيوانات الأليفة، وقامت بدفع مبلغ مالي يقدّر بـ٢٠ ألف ريال، في حين أن طلبية "الكلب" لم تصل لها، وعند مطالبتها المتجر باسترجاع المبلغ المالي المدفوع إلكترونيًّا لم تستطع بسبب أن المتجر لم يكن معرّفًا لدى منصة "معروف" التابعة لوزارة التجارة، والتي من خلالها يحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني، ويستطيع من خلال سجله التجاري الرفع بشكوى للجهة المختصة؟".

وأشار إلى أن المطالبة في هذه الحالة تكون صعبة للغاية، وسينتهي بها في المحاكم، وهو ما تم بالفعل من أجل استرجاع مبلغها المالي، لافتًا إلى أنه يجب التأكد من المتجر قبل الشراء؛ للتأكد من أنه مسجل في منصة "معروف" أم لا؛ وذلك لضمان الحقوق بين الطرفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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