"أدير العقارية" تطرح مشروع "أرجوان ردسي" للبيع في مزاد علني

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بمساحة تتجاوز 281 ألف متر مربع في حي الشاطئ بجدة

تطرح "أدير العقارية" يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021م، مشروع "أرجوان ردسي" للبيع في مزاد علني يُقام في قاعة ليلتي بمدينة جدة.

ويمتلك المشروع الذي يمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترًا مربعًا؛ العديد من عوامل الجذب التي تجعل منه فرصة استثمارية استثنائية، فهو يتميز بموقعه الاستراتيجي الفريد في حي الشاطئ أحد أهم أحياء شمال جدة الفاخرة، مقابلاً للواجهة البحرية، وملاصقًا لمجمع رد سي مول الذي يعتبر من أكبر وأشهر المجمعات التجارية في عروس البحر الأحمر.

ويتوسط مشروع "أرجوان" طريق الملك عبدالعزيز، أحد شرايين مدينة جدة الرئيسية من الجهة الشرقية، وطريق الأمير فيصل بن فهد من الجهة الغربية، مما يسهم في ربط أرض المشروع بمختلف أحياء شمال جدة، ويوفر وصولاً سهلاً إلى قلب المدينة، ما يجعل منه مكانًا مثاليًا لإقامة المشاريع العقارية والتجارية.

خصائص مشروع "أرجوان" من حيث موقعه، ومساحته الشاسعة، تجعل منه فرصة مميزة للمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث يتيح المشروع إمكانية بناء المجمعات السكنية والتجارية والفندقية، لاسيما وأن منطقة شمال جدة تعتبر من أرقى المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية بمدينة جدة، نظرًا لسرعة نموها وتطورها وجودة خدماتها، وقربها من المطار والكورنيش، واحتضانها لأهم المرافق الحيوية من مؤسسات حكومية ومستشفيات ومدارس وجامعات، والعديد من المنشآت السياحية، ما يجعل من المنطقة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، نظرًا لاستقطابها صفوة المجتمع، وتوفيرها نمط حياة راقي يُلهم المستثمرين ويلبي احتياجات قاطنيه.

من جانبه أشار متعب آل سعد الرئيس لأدير العقارية، إلى أن مشروع "أرجوان" يعتبر من أهم المشروعات العقارية الواعدة والطموحة في مدينة جدة نظرًا للمقومات النوعية المميزة التي يتمتع بها، وموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب حي الشاطئ الفاخر الذي يوفر أسلوب حياة جاذب لرجال الأعمال والأثرياء ونخبة المجتمع للتملك أو الاستثمار العقاري فيه، وبالتالي يعتبر المشروع فرصة حقيقية لكل من يرغب بالاستثمار العقاري الناجح في مدينة جدة.

ولفت "آل سعد" إلى أن جدة تعتبر اليوم مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تهدف إلى تطوير المدينة ودعم تطلعاتها، وتساهم في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل من مدينة جدة وجهة فريدة للاستثمار العقاري الواعد تواكب رؤية المملكة 2030 التي ترتكز أهدافها على تطوير القطاع العقاري بشكل أساسي لتحقيق اقتصاد متنامٍ يرسم ملامح المستقبل الزاهر للمملكة.

الجدير ذكره أن مشروع "أرجوان" يعتبر أحد أهم عقارات شركة "سعودي أوجيه" المحدودة، التي تقوم شركة "أدير العقارية" بتسويقها وبيعها بشكل حصري.